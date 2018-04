El 14% dels pacients de l'atenció primària a Tarragona i l'Ebre pateixen depressió

El Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar a Tarragona tractarà la millora de l'adherència al tractament dels malalts

Més del 14% de les persones del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que són assistides a la consulta d'atenció primària per qualsevol motiu presenten una depressió. És el resultat d'un estudi que s'analitzarà en el 14è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), que celebren aquest dimecres i dijous, al Palau de Congressos de Tarragona. El 75% dels pacients tractats amb antidepressius abandonen la medicació però el paper de la infermeria en la millora de l'adherència al tractament és fonamental. En el congrés es debatrà sobre nous models de maneig de la depressió, un model assistencial basat en el paper de la infermera, psicoeducació i els vincles amb la família. Ha arribat a reduir un 65% les idees suïcides en persones deprimides al Camp de Tarragona. Per implementar-lo a Catalunya s'està fent una prova pilot que a Tarragona i Sabadell.Segons les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) realitzada per Departament de Salut al 2016, gairebé 105.000 tarragonins de 15 anys o més tenen depressió o ansietat (80.158 de Camp de Tarragona i 24.773 de Terres de l'Ebre). L'atenció primària és el nivell on es detecten i es tracten els problemes de salut mental més freqüents, i la depressió és un d'ells. La depressió major és un trastorn amb una alta incidència en la població que provoca discapacitat i té un impacte significatiu tant en la persona que la pateix com en la seva família i el seu entorn més proper.Tot i que l'atenció a pacients amb depressió és una tasca habitual en el primer nivell assistencial, sovint hi ha certes dificultats en el diagnòstic, en el maneig i el seguiment dels pacients que fan que els resultats clínics no siguin satisfactoris. German López-Cortacans, infermer i membre del grup de treball de Salut Mental de l'AIFiCC, ha explicat l'incompliment dels tractaments antidepressius arriba al 75% i posa de manifest que el seguiment clínic és sovint insuficient.López-Cortacans apunta que la infermera ha de tenir un rol actiu, promovent l'adherència al tractament i oferint psicoeducació, creant un vincle de confiança amb el pacient i la seva família, ajudar-lo a entendre la malaltia i a valorar la importància del tractament per evitar la prevenció de les recaigudes.En la trobada a Tarragona hi participen unes 200 infermeres de tot Catalunya i debatran sobre diferents aspectes de l'atenció i la cura a les persones i a la comunitat, sobre la cronicitat i la salut mental.