Detingut per robar a l'interior d'un vehicle a Valls

El turisme estava estacionat a l'aparcament de la cooperativa de Valls

Actualitzada 16/04/2018 a les 15:34

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar a l'interior d'un cotxe. Els fets van passar aquest dissabte de matinada, a l'aparcament en superfície que hi ha davant la cooperativa de Valls. L'home va accedir dins del vehicle després de trencar el vidre de la porta posterior dreta amb algun objecte contundent, segons informen fonts policials. Una patrulla va localitzar l'individu pels volts de la una de la matinada, molt a prop del pàrquing, a la muralla de Sant Francesc, amb una actitud sospitosa. L'home, de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, va quedar detingut com a suposat autor d'un robatori amb força a interior de vehicle.Inicialment, l'home va manifestar als agents que anava per la zona buscant ferralla. Al damunt duia diversos objectes, entre els quals hi havia un parell de tornavisos, uns guants negres, un lot petit, unes tenalles i una navalla multi ús. Els agents van comissar preventivament aquests objectes.Més tard, però, a l'aparcament de la cooperativa de Valls es va localitzar un cotxe amb el vidre posterior dret trencat i tot l'interior regirat. La propietària del vehicle saquejat l'havia aparcat divendres cap a les set de la tarda, i entre els objectes denunciats com a sostrets hi havia una navalla multi ús.Els agents van confirmar que la navalla sostreta coincidia amb la comissada preventivament a l'home que de matinada havien identificat a prop de la cooperativa. Tot seguit, es va localitzar i detenir el presumpte autor del robatori, que acumula quatre antecedents per delictes contra el patrimoni.Va passar aquest diumenge a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.