Condemnat a 4 anys de presó un veí de Salou per atracar una farmàcia a Lleida

Era reincident, va amenaçar les dues treballadores amb un ganivet i es va endur 2.000 euros de la caixa registradora

Actualitzada 16/04/2018 a les 18:29

Un veí de Salou (Tarragonès), de 42 anys i nacionalitat espanyola, ha acceptat quatre anys i tres mesos de presó per atracar una farmàcia del barri de Cappont de Lleida. Així ho ha reconegut en la vista de conformitat que ha tingut lloc aquest dilluns al jutjat penal 1 de Lleida. La fiscalia demanava inicialment cinc anys de presó per un robatori amb violència i intimidació i ús d'instrument perillós amb l'agreujant de reincidència. Els fets van passar el 17 d'octubre de 2017 cap a les 21h (la farmàcia tanca a les 22h). L'acusat era reincident, va amenaçar les dues treballadores de la farmàcia amb un ganivet i es va endur 2.000 euros de la caixa registradora. A més va causar danys a l'establiment per valor de 300 euros. Els Mossos d'Esquadra el van aconseguir detenir el 20 d'octubre de 2017 i el van relacionar amb tres delictes més de robatori amb violència i intimidació comesos entre el 13 i el 17 d'octubre en establiments comercials de la capital del Segrià. En concret en un supermercat, una casa d'apostes i una pastisseria, a més de la farmàcia.En tots els casos, l'assaltant va mostrar un ganivet o un tornavís per intimidar els empleats dels establiments per tal d'endur-se els diners de la caixa registradora. Arran de les denúncies rebudes, els Mossos van obrir una investigació que va permetre identificar el presumpte autor dels fets, que va ser detingut a l'avinguda de Blondel de Lleida. L'home, amb antecedents, va declarar al jutjat de guàrdia de Lleida, que en va decretar l'ingrés a presó, on s'hi està des de llavors.