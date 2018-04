Compte enrere a Montblanc per a una edició de la Setmana Medieval amb la mirada posada al país

El pregó inaugural a càrrec d'Empar Moliner, el lliurament de l'espasa d'honor a Jordi Cuixart i la recuperació de l'espectacle de 'Les Corts Catalanes de 1414' com a cloenda, entre els actes reivindicatius

Actualitzada 16/04/2018 a les 12:48

Montblanc ja es comença a vestir d'època per retornar al seu passat medieval, a quatre dies perquè arrenqui la 31a edició de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, enguany especialment marcada per la situació que viu el país. Entre els actes més reivindicatius, destaca el lliurament de l'espasa d'honor a Jordi Cuixart -la recollirà la seva parella, Txell Bonet- i la recuperació de Les Corts Catalanes de 1414 -un espectacle que no es feia d'uns anys ençà, i que retorna com a número de cloenda. El pregó inaugural anirà a càrrec de l'escriptora Empar Moliner, que també es preveu punyent. L'organització ha desvetllat aquest dilluns més detalls del programa d'actes, com ara l'estrena d'un campament de poble arran de muralla a fi d'incentivar que la població montblanquina vagi d'època, ja que alguns anys aquest hàbit de vestir-se de poble i sortir al carrer havia fluixejat. El programa manté la Dracum Nocte, la Representació de la Llegenda de Sant Jordi i el Torneig Medieval Nocturn, com a actes estrella. Per a la Llegenda, de fet, ja s'estan exhaurint les entrades.