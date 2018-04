L'oferta és remunerada i és per aquest mes d'abril

Actualitzada 16/04/2018 a les 16:14

L'empresa Millennials Films de Reus busca models/actors amb i sense experiència per a la realització de diverses fotografies promocional destinades al turisme durant el mes d’abril a la província de Tarragona.És per això, que busquen una família completa amb 2-3 fills, una parella jove d’entre 22-28 anys, un grup d’amics i una parella de gent gran d’entre 65-75 anys. Com a requisits demanen que sigui gent sense por a les càmeres. L'oferta de feina es remunerada i cal enviar fotografies i el currículum al seu correu