Denuncien que l’ajuntament permet col·locar llaços grocs

Actualitzada 15/04/2018 a les 18:54

Veïns de Calafell han sortit aquest matí a manifestar-se davant l’ajuntament per denunciar el que anomenen «propaganda independentista». La concentració ha tingut lloc davant el consistori del municipi i s’ha organitzat per rebutjar la decisió de l’ajuntament de deixar col·locar llaços grocs per diferents indrets del municipi. Els manifestants s’han aplegat amb les banderes de Catalunya, Espanya i de Tabàrnia.