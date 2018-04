Entren a robar al local de SOS Gat Salou i s'enduen tot tipus de material

L’associació denunciarà avui els fets als Mossos

L’associació SOS Gat Salou està preocupada. I és que algú ha entrat al seu local, ubicat al carrer Falset número 22, i s’ha emportat tot tipus de material destinat als animals. Segons el que l’associació ha pogut comptabilitzar, el suposat lladre –que hauria actuat entre el dijous i divendres de la setmana passada– s’ha endut quatre gàbies trampa, tres o quatre transportins, un rascador, una caseta de plàstic pels gats del carrer, tot tipus de material destinat a les fires, sobres de menjar, mantes i, fins i tot, simples tovalloletes humides.La presidenta de SOS Gat Salou, Laura Lozano, assegura que avui mateix es presentarà una denúncia davant dels Mossos per esclarir els fets. Segons explica, el robatori s’ha produït en circumstàncies peculiars. I és que «han entrat sense forçar res», diu. En aquest sentit, Lozano narra que divendres al migdia va arribar al local i que no es va adonar de res fins al moment de marxar, quan es va alertar en veure que faltaven algunes coses. «Quan vaig arribar, el cadenat estava tancat, tal com l’havia deixat el dia anterior, i el local estava en ordre. A simple vista, no hi havia indicis», explica. Inicialment, va veure que faltaven sobres de menjar i, després, unes tovalloletes. «Poc a poc hem anat comptabilitzant tot allò que ens han pres i, ara, amb totes les dades, denunciarem», afegeix la presidenta de SOS Gat Salou.Lozano posa de relleu que en els darrers dies no s’han produït altres robatoris a la zona, fet que encara desconcerta més l’associació. «Com a mesura, hem canviat el cadenat i, paral·lelament, estem buscant un nou local. Abans dels fets ja n’estàvem buscant un, però ara, amb més raó», conclou. A més, recorda que, ara, amb el robatori, l’associació necessita nou material i es fa una crida a tothom que pugui, fer donacions.