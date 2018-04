El municipi ha estrenat una nova proposta gastronòmica

Actualitzada 14/04/2018 a les 18:54

Valls, la ciutat del calçot, vol fer créixer un altre producte arrelat al territori, les faves. Per fer-ho, ha organitzat la primera favatada popular i la resposta ha estat molt exitosa. El projecte, impulsat per la regidoria de Comerç i Turisme i l’Associació de Restauradors del municipi, permetia als assistents a gaudir d’un plat de faves per 2€. L’acte s’ha celebrat aquest matí a la plaça del Pati, que s’ha ambientat amb diferents inflables i música.