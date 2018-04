Els afectats per la Cooperativa de Cambrils cobraran el pagament d'enguany abans del juny

Correspon a un 3,2% dels estalvis retinguts i amb aquest abonament s'haurà recuperat el 56% dels diners

Els afectats per la fallida de la Cooperativa Agrària de Cambrils cobraran abans del juny el pagament corresponent al 2018 que consta al pla de viabilitat. Aquest és el missatge que se'ls ha traslladat a la vuitantena de socis que aquest dissabte s'han reunit en l'assemblea de la plataforma d'afectats al Casal de la Gent Gran de Cambrils, que feia un any que no es convocava. En concret, ara se'ls ha d'abonar un 3,2% dels estalvis retinguts. Quan es faci efectiu aquest retorn de crèdit als impositors, s'haurà recuperat el 56% dels diners -18 milions d'euros- i quedarà pendent el 44% restant. Durant la trobada, també s'ha repassat el procés judicial, en fase d'instrucció fins al febrer del 2019 després que el jutge declarés el cas com a causa complexa. També s'ha explicat que, en aquest procés, el jutge ha designat un pèrit judicial que revisarà la comptabilitat de la Cooperativa d'entre el 2009 i el 2015.Segons ha explicat a l'ACN el portaveu de la plataforma d'afectats, Dani Pallejà, la comissió de seguiment ha apuntat que se seguirà un calendari de pagament similar al del 2017, quan es va fer efectiu l'abonament a finals de maig. Així, calculen que es podria començar a organitzar les transferències en les properes setmanes i cobrar abans que arribi juny.Un cop els afectats ja han cobrat més de la meitat dels estalvis que tenien retinguts, hi ha més tranquil·litat però només de manera relativa, segons Pallejà. I és que fins ara, els pagaments s'han fet subrogant préstecs, una via que no permetrà que es retorni la totalitat dels diners a retornar als impositors.El portaveu de la plataforma preveu que arribarà un punt en què els diners que es corresponen als préstecs deixaran d'entrar, perquè ja s'hauran recuperat tots o perquè els que quedin seran de difícil subrogació, i s'haurà de veure com se substitueix aquesta entrada de diners per assegurar que es cobreixen les anualitats i els compromisos amb els afectats.A partir d'aquí, Pallejà apunta que s'haurà d'estudiar si la Cooperativa ho fa efectiu amb venda de patrimoni o si el volum de negoci de l'activitat ordinària de l'entitat permet l'entrada de diners. «Estem a l'expectativa de veure com anirà i d'esperar que tot funcioni bé», ha valorat el portaveu, que recorda que fins ara s'ha cobrat en els terminis acordats.Pel que fa al procés judicial, el jutge va declarar el cas causa complexa i això amplia la fase d'instrucció fins al febrer del 2019. A més, s'ha designat un pèrit judicial que revisarà els comptes de la Cooperativa de Cambrils entre els períodes del 2009 al 2015. «Tenim bastant interès a veure què diu l'informe del pèrit, perquè ajudarà a entendre la comptabilitat de la cooperativa i veure què va passar amb els diners», ha explicat Pallejà.Una vuitantena d'afectats s'han reunit aquest dissabte al Casal de la Gent Gran de Cambrils, convocats per la Plataforma d'Afectats per la Cooperativa Agrícola. La plataforma no celebrava cap assemblea amb els afectats des de l'any passat. Tot i això, sí que es va celebrar una trobada el 10 de març amb aquells que col·laboren amb la causa penal per informar de les novetats en el procés judicial amb més detenció.