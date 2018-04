Aquest fenomen meteorològic ha malmès dues oliveres i un eucaliptus

Actualitzada 13/04/2018 a les 13:27

Fa dues hores s'ha observat un petit tornado a prop de Vila-seca, associat a la tempesta que ha afectat el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà (via @tv3cat; autor del vídeo Alberto Paños). #meteocat pic.twitter.com/8cvUlWFHAz — Meteocat (@meteocat) 13 d’abril de 2018

Vila-seca ha patit, aquest divendres 13 d'abril, un fenomen inusual a la zona. El temporal de vent i fortes pluges ha fet que un tornado hagi entrat, aquest matí, per la zona de la Pineda. En concret, aquest fenomen meteorològic ha afectat el parc de la Torre d'en Dolça de Vila-seca, on ha arrencat dues oliveres i un eucaliptus.El tornado ha pogut ser vist per membres de la Brigada d'Intervenció Municipal, que es trobava a prop de la zona fent tasques de manteniment.