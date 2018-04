Montblanc es planteja accions a l'estiu per forçar el calendari de l'A-27

L'Ajuntament dóna el seu vistiplau al projecte modificat de construcció del túnel del Coll de Lilla, que s'enfila fins als 115 MEUR

Actualitzada 13/04/2018 a les 14:14

L'Ajuntament de Montblanc es planteja dur a terme alguna acció de protesta a l'estiu per forçar l'execució de les obres del quart i darrer tram de l'autovia A-27, en el seu punt més complex i costós en què un túnel de no més de 2 quilòmetres haurà de travessar el Coll de Lilla. L'alcalde Josep Andreu no descarta convocar accions «puntuals», aprofitant els mesos de més trànsit a les carreteres. Montblanc veu amb bons ulls el projecte modificat de construcció del túnel, que incorpora millores tècniques respecte a l'anterior. Resoldre la problemàtica de les argiles expansives pròpies del terreny ha suposat un sobrecost de 31 milions d'euros -el projecte s'eleva als 115 milions. Andreu ha avançat a l'ACN que el consistori ha respost favorablement al Ministeri de Foment en el període d'al·legacions. A la vegada li emplaça que no vulgui responsabilitzar els municipis d'interposar-s'hi, com a excusa per retardar l'obra. Andreu no vol que sorgeixin més entrebancs i que s'executi aquest tram encallat des del 2010.«Ja hem respost a Foment que veiem el projecte extraordinari, que hi estem absolutament conformes i no tocarem res perquè volem que tiri endavant d'una vegada; de fet, en les al·legacions només vam afegir que, si hi ha cap retard, que no tornin a carregar els neulers als Ajuntaments, sinó que serà per la negligència i la falta de voluntat política del ministeri», ha etzibat Andreu, referint-se a la indeterminació que va tenir el municipi de Valls, sobre si el traçat al seu pas pel terme, havia de discórrer per l'oest -la proposta de Foment, que finalment es va executar- o l'est- una proposta alternativa, que no va prosperar.Valls i Montblanc s'han conjurat en nombroses ocasions per reivindicar una major celeritat en les obres de l'A-27, ara mateix avançant als peus del Coll de Lilla a un ritme que no acaben de satisfer. A més, els Pressupostos Generals de l'Estat, recentment presentats, tampoc hi acompanyen. La consignació d'enguany per aquest tram de 7,3 quilòmetre és de 6,47 milions d'euros, i la connexió de l'A-27 amb l'AP-7, de 500.000 euros. Per tot plegat, l'alcalde no descarta dur a terme alguna acció de protesta. De fet, el juliol passat ja es va convocar un tall a l'N-240 per reclamar la represa de les obres. «El tram es va adjudicar el 2006, es va començar el 2007, i es va parar al 2010, i estem al 2018», retreu l'alcalde.