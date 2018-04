La Pineda reuneix 500 firmes per unificar els horaris de les terrasses

La Nova Unió de Comerciants i Empresaris demana obrir fins més tard i equiparar-se als establiments de primera línia de mar

Actualitzada 12/04/2018 a les 19:55

Reunió la setmana vinent

L’Associació Nova Unió de Comerciants i Empresaris de la Pineda han presentat aquesta setmana a l’Ajuntament de Vila-seca 500 firmes per reclamar que les terrasses puguin ampliar els seus horaris i que aquests siguin unificats a tota la Pineda. El reclam sorgeix arran de la modificació de l’ordenança sobre l’ocupació de la via pública que es va aprovar just ara fa un any en sessió plenària. Aquesta permet, com a novetat, als establiments que estan ubicats en certes zones del passeig marítim ampliar l’obertura de les seves terrasses, mentre que la resta segueixen subjectes als horaris que marca d’ordenança: fins les dotze de la nit en caràcter general, i fins la una de la matinada, les vigílies de festa i caps de setmana.Concretament, queden exceptuats del règim els establiments ubicats en el frontal marítim i al passeig de Pau Casals (llevat el tram comprès entre la plaça Juli Garreta i plaça Unió Europea), i en els sectors de Pineda Drink i Punta Prima, per la qual cosa, els bars ubicats en aquestes zones tenen la possibilitat d’ampliar l’obertura de les seves terrasses, tot i que sempre en funció de diversos condicionants, com la proximitat a habitatges, queixes veïnals, l’entorn, el tipus d’activitat o la compatibilitat d’usos.Davant d’aquest nou escenari, l’estiu passat, l’Associació Nova Unió de Comerciants i Empresaris de la Pineda va decidir engegar una recollida de firmes entre comerciants i clientela per demanar que s’unifiquin els horaris de les terrasses. I és que l’associació considera que els horaris marcats per la normativa són «impropis d’una població turística de primera línia».El president de l’associació, Alberto Rodríguez, assegura que la principal molèstia és que la modificació de l’ordenança es fes «unilateralment» i «sense el consens del sector». «No estem en contra de ningú. Tan sols volem que se’ns comuniquin les coses», explica Rodríguez que, a més a més, destaca la necessitat de trobar un equilibri entre el descans dels veïns i l’obertura de les terrasses.Des de l’Ajuntament de Vila-seca no s’ha volgut valorar, de moment, el reclam, però s’assegura que la previsió és que dijous vinent se celebri una reunió amb l’associació per tractar la problemàtica.Per la seva banda, des de la Nova Unió de Comerciants i Empresaris de la Pineda es remarquen les «bones paraules» i coordialitat del consistori. Malgrat tot, hi ha poca esperança perquè es produeixi un canvi i que els horaris de les terrasses siguin més flexibles cara aquesta propera temporada d’estiu, que ja és a punt de començar.