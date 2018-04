La intensa pluja obliga a tallar carrers en diversos punts de la Costa Daurada

A Cambrils s'ha tancat al trànsit l'Avinguda Diputació, mentre que a Salou s'ha tallat al carrer Barcelona

Actualitzada 13/04/2018 a les 13:52

El ruixat que ha entrat pel Baix Camp va acompanyat de tempesta. A Vinyols i els Arcs s'han acumulat 13,1 mm en 30'. https://t.co/DEsYLCEA3a#meteocat pic.twitter.com/bQWR8bYDkr — Meteocat (@meteocat) 13 d’abril de 2018

El temporal de pluja que afecta les comarques tarragonines ha causat afectacions a diversos punts del territori. En aquest sentit, les precipitacions han obligat a tallar carrers en diversos punts de la Costa Daurada, com és el cas de l'Avinguda Diputació de Cambrils o el carrer Barcelona de Salou.A Cambrils ha caigut una forta tromba d'aigua entre les 10 i 2 quarts d'onze del matí. La pluja ha inundat l'Avinguda Diputació, a més d'inclús arrastrar algun contenidor. L'avinguda ja es va tallar el passat dimecres 11 a causa de la pujada de l'aigua de mar, que va envair alguns carrers. També s'ha inundat el pas que hi ha sota la via del tren de Vilafortuny, per la qual cosa es desvia el trànsit cap al vial del Cavet.El municipi de Salou també ha patit els efectes de les fortes i intenses pluges d'aquest matí. En aquest cas, s'ha hagut de tallar el trànsit al carrer Barcelona. La via ha estat tallada uns 45 minuts i cap a dos quarts de 12 s'ha reestablert la normalitat.Per altra banda a Reus el temporal també s'ha fet notar amb la caiguda de calamarsa i un gran aiguat que ha deixat un riu d'aigua baixant pels carrers. Els Bombers de la Generalitat han rebut 9 avisos des de la capital del Baix Camp en menys de mitja hora, la majoria per inundacions en plantes baixes.L'aiguat més gran, però, ha caigut a Vinyols i els Arcs. Aquesta població és, segons el Meteocat, l'indret de Catalunya on han caigut més litres d'aigua per metre quadrat de les 10 a dos quarts d'11 del matí. En concret han caigut 13,1 litres d'aigua per metre quadrat.