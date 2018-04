La fiscalia rebaixa a onze anys de presó la petició per a l'home que va matar una dona a Valls

El processat demana perdó i assegura que «si no fos perquè estava tan begut això no hauria passat»

La fiscalia ha rebaixat de vint a onze anys de presó la petició per a Iulian S.O., l’home de 41 anys que va matar una dona que exercia la prostitució en un pis de Valls, l’abril del 2016. Aquest divendres, el fiscal ha mantingut la qualificació d’assassinat amb traïdoria, però ha inclòs els atenuants de confessió i consum d’alcohol, perquè l’home es va personar a la comissaria després de cometre el crim i tenia afectades lleument les seves capacitats. L’advocat de la defensa s’ha adherit a la petició del fiscal, que també inclou una pena de quinze anys d’inhabilitació, el pagament d’una indemnització de 200.000 euros per a la filla de la víctima i les costes judicials. En el darrer torn de paraula del judici que va arrencar dilluns a l’Audiència de Tarragona, el processat ha demanat perdó a tothom i ha dit sentir-ho moltíssim. «Si no fos perquè estava tan begut, això no hauria passat», ha lamentat. Dilluns es lliurarà l’objecte del veredicte al jurat popular.Durant la presentació de les conclusions definitives i informes, el fiscal Ángel Villafranca ha mantingut que l’acusat era «plenament conscient» que la víctima no podia fugir del domicili del carrer Muralla del Castell i que no va poder defensar-se per l’atac «ràpid i per sorpresa». «Les lesions són mortals i no va poder arrossegar-se, no va poder fer res més que interposar el seu cos», ha resumit.El fiscal ha insistit també que no es va produir cap baralla, sinó que el processat va estirar la víctima dels cabells perquè s’havia negat a mostrar-li les fotografies del seu telèfon mòbil i, en un curt període de temps, va agafar un ganivet de la cuina i la va sotmetre fins a ocasionar-li la mort. «L’atac va ser molt violent i focalitzat en els mateixos llocs», ha fet notar al jurat popular.Al seu torn, l’advocat de la defensa, Isaac González, ha exposat que el seu client va assumir l’autoria des del primer moment i ha defensat que «l’alcohol el va desinhibir i ho va desencadenar tot». Al seu parer, sense la ingesta de begudes alcohòliques, el processat «no hagués reaccionat de forma tan violenta».