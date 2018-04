La Diputació de Tarragona contractarà 50 aturats per treballar en la millora d'entorns urbans i naturals

L'ens provincial destina enguany 560.000 euros a deu plans d'ocupació comarcal que actuaran en 139 municipis

Actualitzada 13/04/2018 a les 17:25

La Diputació de Tarragona contractarà enguany 50 persones a l'atur en deu plans d'ocupació comarcal que serviran per millorar entorns urbans i naturals de 139 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons han detallat els responsables de govern de la corporació durant la signatura del conveni amb els consells comarcals es contractarà a cadascuna de les deu comarques de la demarcació cinc persones –quatre peons i un responsable-, seleccionades i dirigides per l'ens provincial. Es posaran al servei dels projectes que hauran escollit els respectius consells comarcals. Cada pla tindrà una durada de sis mesos, prorrogable sis més. Segons la Diputació, les millores arribaran a un 73% dels municipis de la província. El pressupost destinat aquest 2018 és de 559.959.97 euros a tots els plans, incloent les contractacions, l'adquisició dels equips de protecció individual i altres despeses de funcionament.Els beneficiaris dels plans comarcals d'ocupació, a més, rebran formació complementària per millorar les seves habilitats personals i professionals, intentant afavorir la seva reinserció al mercat laboral. A la finalització, la Diputació oferirà els participants suport en la recerca activa de feina, orientació laboral i els farà un seguiment per avaluar la seva situació laboral. Des que es van iniciar el 2013, els Plans d'Ocupació Comarcals han permès contractar 311 persones que es trobaven a l'atur i ha permès realitzar tasques de millora en un 94,74% dels municipis de la demarcació.