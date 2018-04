Empresaris de València i Andalusia s'uneixen per defensar el Corredor

Ho fan en el marc d’una campanya que els propers 7 i 8 de setembre arribarà a Reus

Mig miler d’empresaris d’Andalusia i la Comunitat Valenciana van defensar, ahir, la importància de la culminació de les obres de modernització del Corredor Mediterrani ferroviari, una infraestructura que afecta de ple al Camp de Tarragona.Durant la trobada, celebrada a Lo Barrios (Cadis), es va donar a conèixer la campanya itinerant Quiero Corredor, que s’inicia aquest cap de setmana a la localitat gaditana i que en les pròximes setmanes passarà per Andalusia (Granada i Màlaga), Múrcia (Lorca i Cartagena), la Comunitat Valenciana (Alacant i Castelló) i Catalunya (Reus i Martorell).A més de les trobades amb empresaris de cada zona, s’instal·laran carpes i un autobús en què s’oferirà informació a la ciutadania sobre la importància d’aquest corredor ferroviari per al desenvolupament econòmic de tot l’àrea mediterrània espanyola. «És un acte sense precedents a la zona», va destacar el president de la Confederació d’Empresaris de Cadis (CEC), Javier Sánchez Rojas, que va destacar la importància del primer tram d’aquest corredor, Algesires-Bobadilla, per al desenvolupament del port d’Algesires. En aquesta mateixa línia va incidir el president de la Confederació d’Empresaris d’Andalusia (CEA), Javier González de Lara, que subratllà que aquesta plataforma «no va contra ningú, sinó que només suma esforços, objectius i la legítima aspiració de defensar la importància del corredor Mediterrani». «Europa neix a Algesires», va indicar, i recordà que el tram Algesires-Bobadilla és comú per al Corredor Mediterrani i per al Corredor Central, ambdós prioritaris per Unió Europea.El president de la CEA també va subratllar que hi ha 5.000 empreses a Andalusia «amb dedicació gairebé exclusiva a l’exportació» i que és necessari aquest eix ferroviari «per fer-les més competitives».També va qualificar de «fonamental per a tota la conca mediterrània» aquesta infraestructura el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda. A més del trànsit de mercaderies, Boluda va destacar que aquestes connexions ajudaran a potenciar el turisme, un dels punts forts de la zona llevantina. Boluda també va mostrar la seva aposta per «completar aquesta Espanya radial, en què tot passa per Madrid, amb una Espanya circular que permeti vertebrar els altres territoris».La campanya Quiero Corredor farà parada al Camp de Tarragona el 7 i 8 de setembre, on s’establirà a la ciutat de Reus, i posteriorment es traslladarà a Martorell el 21 i 22 de setembre.