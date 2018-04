Vandellòs II simula un incendi a l'edifici auxiliar i l'aturada del reactor arran d'un suposat sisme

El delegat del govern espanyol a Catalunya ha participat en l'exercici des del Centre de Coordinació Operativa

Actualitzada 12/04/2018 a les 18:04

La central nuclear de Vandellòs II ha fet aquest dijous el simulacre anual del Pla d'Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L'exercici s'ha engegat després d'una simulada prealerta d'emergència per un sisme que ha superat el valor del terratrèmol base d'operació de la instal·lació. Entre diversos escenaris, s'ha simulat un incendi a l'edifici auxiliar, l'aturada automàtica del reactor després de la pèrdua d'energia elèctrica exterior i la inoperància dels dos generadors dièsel d'emergència, encarregats de subministrar energia quan la xarxa exterior falla. L'actuació del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) s'ha desenvolupat tant des de la Sala d'Emergències com des del Centre de Coordinació Operativa (CECOP de Tarragona), des d'on ha participat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a més del subdelegat a Tarragona, Jordi Sierra.Des de l'inici de l'exercici, al voltant de les 9.20 hores, el CSN ha fet el seguiment de la instal·lació i de les actuacions del titular per a la recuperació de les condicions de seguretat i l'adopció de mesures de protecció radiològica. Durant les intervencions, s'ha simulat que tres treballadors han resultat ferits i han estat traslladats al servei mèdic de la planta per al seu tractament.Durant l'exercici, el CSN ha recomanat al CECOP l'establiment del control d'accessos a la zona, l'evacuació de les poblacions situades a tres quilòmetres al voltant de la central, el confinament de la població que es trobava entre tres i deu quilòmetres de la instal·lació i el repartiment de profilaxis, sense ingesta, per als municipis ubicats en un radi de deu quilòmetres respecte a la central, tal com correspon a la situació 3 i 2 del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona.Durant el simulacre, el titular ha arribat a declarar la categoria 4, 'Emergència General', del Pla d'Emergència Interior, i el CSN ha mantingut activats tots els grups operatius, com requereix el 'Mode 2' de la seva Organització de Resposta davant Emergències (ORE). Un succés com aquest hauria estat classificat com de nivell 2 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES).