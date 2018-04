La dona assassinada a Valls presentava una vintena de lesions de defensa i ganivetades «mortals de necessitat»

Els psicòlegs subratllen la «fredor afectiva» i els trets «antisocials» del processat

La dona assassinada en un pis de Valls l’abril del 2016 es va intentar defensar del seu agressor, però va rebre diverses ganivetades «mortals de necessitat», especialment al coll, que van produir una pèrdua sanguínia massiva i una pèrdua de consciència molt ràpida. Segons han declarat aquest dijous els pèrits forenses a l’Audiència de Tarragona, la víctima, de 47 anys, presentava una vintena de lesions defensives, sobretot a les mans. L’estudi del cadàver assenyala que l’agressor va començar a agredir la víctima «cara a cara», possiblement estant drets, però que després la va ferir reiteradament un cop ella ja estava estesa a terra. Els psicòlegs han subratllat la «fredor afectiva» i els «trets antisocials» de Iulian S.O., de 41 anys, si bé han conclòs que no pateix cap patologia psíquica. Els pèrits han definit el processat com una persona «dura», «impulsiva», «gelosa» i, fins i tot, amb «certa predisposició a la violència». Un dels aspectes que més els va sobtar, han dit, va ser la «manca d’expressivitat emocional» i el «discurs pla» que emprava per referir-se al crim en les diferents exploracions psicològiques.Els pèrits han sostingut que un consum excessiu d’alcohol podria haver fet que l’home es desinhibís i actués de forma més agressiva, però el seu elevat nivell de tolerància a l’alcohol posa en qüestió que hi hagués falta de control del seu comportament, segons han manifestat.En aquest sentit, els forenses i psicòlegs han detallat que l’home consumia alcohol de forma esporàdica i, puntualment, de forma abusiva sense presentar criteris de dependència. S’estima que, en el moment dels fets, l’home presentava una taxa d’1,69 grams d’alcohol per litre de sang, però això pràcticament no va afectar a les seves capacitats. En aquest cas, han insistit els experts, ho hagués fet en el seu nivell «més lleu». Fins i tot, no han descartat que, per la seva manera de ser, l’home hagués pogut actuar violentament sense haver begut.