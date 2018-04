Joan Reig presenta a Constantí 'La culpa', el seu primer disc en solitari

El concert es farà el pròxim dissabte, 14 d’abril, al Casino de Constantí, a partir de les 23.30h

Tres cançons noves

Joan Reig, bateria d’Els Pets, està d’estrena. Aquest dissabte, 14 de maig, presentarà al Casino de Constantí el seu primer treball discogràfic en solitari, La culpa, un vinil LP 10 polzades que inclou sis cançons. A més, abans del concert també estrenarà el videoclip de la cançó que dóna títol al disc, i que s’ha pogut realitzar gràcies a un exitós micromecenatge engegat pel de Constantí, que ha comptat amb el suport de més de dos-cents mecenes.La culpa inclou tres versions i tres cançons de nova creació. Entre les versions hi ha el One Too Many Mornings de Dylan, que Reig ha titulat Massa Matinades, i No et puc acompanyar, del grup dels anys seixanta Els 4 Gats. A més, Joan Reig ha inclòs una versió inèdita del seu tema Reprenc el vol, publicat a L’àrea petita, l’últim disc d’Els Pets, per mostrar com era la cançó abans de passar pel sedàs del grup i el productor musical.Junt amb les versions, Reig presentarà tres cançons inèdites. «La culpa és la més pop, podria anar perfectament en un disc d’Els Pets, i compta amb la producció de Pemi Rovirosa i Jimmy Piñol, de Lax’n’Busto. Litúrgia del Rock’n’roll parla dels anys vuitanta, quan una generació anàvem pels garitos de Constantí i Reus buscant bona música, i de tots aquells que es van creure allò de ‘Sexe, drogues i Rock’n’roll’, i s’hi van deixar la pell. I Póker, que és una cançó amb ritmes una mica llatins, parla de com ha canviat la nostra vida amb els telèfons mòbils, de quina manera ens controlen i ens creen hàbits», detalla.El concert de Joan Reig començarà a les 23.30h. Primer, el públic podrà gaudir de la presentació del videoclip del tema La culpa mentre es realitza un tast del vi Pinyeres del Celler Masroig, patrocinador principal del projecte audiovisual, per finalment viure el concert de presentació del nou disc. Reig estarà acompanyat a l’escenari per Pemi Rovirosa, Jimmy Piñol, Dani Peña i Sergi Esteve.Aquest concert serà el tret de sortida d’una gira. El nou àlbum en solitari de Joan Reig ja té programades una quinzena d’actuacions fins aquesta tardor arreu de Catalunya i les Illes Balears. Entre els escenaris ja lligats hi ha la Selva del Camp, la Riba, Tarragona, Mont-roig, Alcover i Valls. «Estem molt contents, il·lusionats i, a dia d’avui, una mica nerviosos per l’estrena», conclou Reig.