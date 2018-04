El PP de Torredembarra vol impedir un acte del CDR a la platja

Reclama a les administracions que es respectin «els espais comuns de convivència»

El Partit Popular de Torredembarra no vol que el CDR local realitzi l'anunciat acte per aquest cap de setmana, en què farà una plantada de creus a la platja del municipi en favor dels represaliats.En un comunicat, Núria Gómez, portaveu popular ha anunciat que reclamen a totes les administracions públiques, «local, autonòmica i estatal», que prenguin les mesures «per a preservar la pluralitat dels espais públics» i impedir la celebració de l'acte reivindicatiu.Consideren, des del PP torrenc que, «el mateix respecte que es mereixen els independentistes ens mereixem els que no ho som». I afegeix que, cada vegada que es crida des de l'independentisme, «que els carrers sempre seran seus; que TV3 sempre serà seva; que omple les nostres platges de creus grogues per la seva legítima protesta política sentim que l'esquerda que s'ha obert a Catalunya s'aprofundeix una mica més».