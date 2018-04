Almenys un ferit greu en un xoc entre un camió i una ambulància a Figuerola del Camp

Els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda i han obligat a tallar l'N-240 en ambdós sentits de la via

Actualitzada 12/04/2018 a les 18:55

Una persona ha resultat ferida greu en un xoc entre un camió i una ambulància que ha tingut lloc aquest dijous a la tarda a Figuerola del Camp, a l'Alt Camp. Els fets han tingut lloc poc després de les cinc al quilòmetre 26,6 de la carretera N-240. Al mateix sinistre hi ha hagut una segona persona afectada, la valoració sanitària de la qual encara no ha transcendit. El xoc, les causes del qual s'investiguen, ha tingut lloc en direcció Montblanc, però ha obligat a interrompre la circulació en ambdós sentits. Poc després de dos quarts de set s'ha començat a donar pas alternatiu. Quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers i tres ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat a l'indret. L'ambulància accidentada no pertany al SEM.