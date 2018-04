Un 61% dels tarragonins i ebrencs surten a sopar els caps de setmana i més de la meitat esmorzen al bar entre setmana

Són les conclusions de l'Estudi de Restauració de Catalunya que defineix els hàbits i tendències dels consumidors

Un 61,2% de les ciutadans del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre surten a sopar fora de casa els caps de setmana. A més, el 51,7% esmorza fora entre setmana però només ho fa en festiu el 16,3%. La major despesa es produeix en cap de setmana. El tiquet mitjà que gasta cada ciutadà per sopar els festius és de 16,3 euros, i s'eleva als 23,1 euros en establiment. Pel que fa a l'esmorzar, els tarragonins i ebrencs que esmorzen fora de casa gasten un tiquet mitjà de 3,37 euros i més del 80% prefereixen les cafeteries i els bars. Aquestes són algunes xifres de l'Estudi de la Restauració a Catalunya que ha presentat, aquest dimecres, a Tarragona, la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement, Carme Mansilla. L'objectiu és fer una radiografia de les preferències, hàbitats i tendències entre els consumidors catalans i trobar eines de coneixement i competitivitat per al sector de la restauració.Els consumidors de Tarragona i Terres de l'Ebre han puntuat amb un 7,1 l'oferta de restauració al territori i més de la meitat valoren sobre 8 l'oferta de restauració en establiment. En canvi, els serveis de Delivery i Take Away obtenen una puntuació més baixa, un 5,5 i un 5,6 de valoració mitjana, respectivament. Els principals àpats que els consumidors fan fora de casa són el sopar en cap de setmana i l'esmorzar entre setmana. Per contra, prefereixen quedar-se a casa a sopar en dies laborables i a esmorzar els capL'esmorzar és considerat un moment de consum no social. El 38,2% indica que esmorza fora fa per motius laborals, tot i que un 31,2% ho fa perquè senzillament li agrada. En canvi, els caps de setmana i festius només el 16,3% no esmorza a casa i poder-ho fer amb els amics és un dels motiu que han donat els enquestats. El tiquet mig s’enfila als 6,77 euros, el doble del que es gasta entre setmana.També un 46,7% dels tarragonins i ebrencs dinen fora de casa entre setmana, sobretot per motius laborals. Un de cada quatre vegades dinen es establiment i el 52% opten per un bar restaurant de menjar tradicional. Els caps de setmana també un 41% dina fora sobretot per esdeveniments familiars i socials o per plaer, i un 66,5% escull els fast food. El tiquet mitjà és de 15,4 euros i la despesa en establiment puja als 20,9 euros.L'hàbit menys habitual és el de sopar fora entre setmana, ho fan només el 12,2% dels consumidors de Tarragona i l'Ebre. Ho fan per comoditat o per un antull. Els bars de tapes i els fast food són l'opció preferida en aquests casos i es gasta una mitjana de 13,9 euros, que augmenta fins als 15,3 euros en establiment.