Sis destinacions tarragonines participen en l'acció turística “Catalunya, Hola Família!"

En dos caps de setmana diferents oferiran més de 70 activitats per gaudir en família i es podrà seguir en una app específica

Actualitzada 11/04/2018 a les 19:15

Aquest dimecres s'ha presentat a Tarragona l'acció promocional del turisme familiar “Catalunya, Hola Família!” i les destinacions tarragonines que hi participaran. La presentació ha anat a càrrec del director general de Turisme, Octavi Bono, acompanyat del president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer. Els dos han estat acompanyats de l’alcalde de Salou, Pere Granados; l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; l’alcaldessa de Prades, Lídia Bargas; l’alcalde de Vilanova de Prades, Artur Miró; l’alcalde de Vallclara, Rosendo Roig; l’alcalde de Mont-ral, Francesc Xavier Pagès; i d’altres representants dels municipis i empreses de Tarragona.“Catalunya, Hola Família!” consisteix en la celebració de dos caps de setmana pensats especialment pel públic familiar arreu del territori. Les destinacions de costa celebren l'acció del 20 al 22 d’abril, i les de natura i muntanya, del 18 al 20 de maig.En l'acció corresponent a la demarcació de Tarragona participen més de 90 empreses i sis municipis certificats en turisme familiar (a la costa i a l’interior) que organitzen més de 70 activitats: Salou, Vila-seca la Pineda Platja, Cambrils, el Vendrell, Els Ports i Muntanyes de Prades.Els municipis i les empreses participants han preparat uns caps de setmana amb de sorpreses i activitats pels seus visitants: descomptes en l’allotjament, gratuïtats, tallers, sortides, menús especials als restaurants.... L'objectiu és que les famílies amb infants gaudeixin de tot el que ofereixen les destinacions familiars.Per a aquesta primera edició, el tema que conjunta la campanya és el de «Llegendes en Família», amb l’objectiu de fer èmfasi en la història i la mitologia del territori. Dins la campanya, s’ha creat l’app 'Llegendes en família ' que permetrà buscar i 'caçar' durant aquests dos caps de setmana, els éssers màgics creats per a l’ocasió i que s’amagaran en boscos, platges, places i parcs de les diferents destinacions familiars catalanes.Seguint el criteri i l’assessorament de l’expert en mitologia catalana Joan de Déu Prats, cada una de les destinacions té assignat un ésser màgic amb un lligam al territori. En el cas de les destinacions de Tarragona, aquests éssers són: el Pirata Dragut de Salou, la Donzella de Vila-seca La Pineda Platja, la Farnaca de Cambrils, el Drac Caramot del Vendrell, la Serena dels Ports i el Nen de les Muntanyes de Prades.Al conjunt de Catalunya, 24 destinacions de turisme familiar certificades per l’ACT a Catalunya participen en aquests dos caps de setmana amb més de 150 activitats lúdiques i culturals per gaudir en família. Hi estan implicades 223 empreses i equipaments turístics familiars.El primer cap de setmana familiar (20-22 d’abril) estarà centrat a les següents destinacions de costa, a més de les tarragonines: Blanes, Calella, Calonge-Sant Antoni, Castelldefels, Castell-Platja d'Aro, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, Santa Susanna, Torroella de Montgrí-l'Estartit i Vilanova i la Geltrú.El segon cap de setmana (18-20 de maig) se celebra a les destinacions d’interior i muntanya, a més de les Muntanyes de Prades: Berga, Els Ports, Vall d'en Bas-Les Preses, Vall de Boí i Valls d'Àneu.