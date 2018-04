Salou instal·la barreres d'arena davant les guinguetes de la platja per protegir-les dels temporals

El consistori reforça el servei de platges per recuperar la normalitat després del temporal

Actualitzada 11/04/2018 a les 19:46

L'Ajuntament de Salou (Tarragonès) ha intensificat el servei de manteniment de les platges del municipi, sobretot el servei de neteja, per restablir-hi «el més ràpid possible» la normalitat.L'alcalde Pere Granados i la regidora de Platges, Júlia Gòmez, han visitat les platges per conèixer les destrosses i desperfectes que ha causat el darrer temporal i han explicat que, per tal de prevenir desperfectes amb futures llevantades, s'estan instal·lant unes barreres de protecció amb sorra de la mateixa platja davant de cada guingueta. Justament les guinguetes de platja han estat uns dels elements més perjudicats per les tempestes.