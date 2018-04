Roda de Berà posa en marxa els pressupostos participatius

Invertirà una partida de 120.000 euros anuals en propostes arribades de la ciutadania

Actualitzada 11/04/2018 a les 13:49

Roda de Berà es posa en mans dels seus veïns i veïnes. A partir d’aquest 2018, els habitants de Roda de Berà, estiguin empadronats al municipi o no, tindran un gran poder de decisió gràcies a la posada en marxa dels pressupostos participatius. Aquests, constaran de dotar d’una partida anual de 120.000 euros per posar en marxa propostes que arribin dels rodencs, a través d’un procés molt senzill.L’any passat, l’Ajuntament es va posar en contacte amb les associacions de veïns per reclamar que els expliquessin totes les mancances que té el municipi i que, dins d’uns paràmetres sobretot econòmics, es poguessin complir. Aquestes propostes han estat rebudes i, el pròxim 23 d’abril a dos quarts de vuit del vespre, la plaça dels Pins del municipi es presentaran totes les propostes que van recollir procedents de les esmentades reunions amb les associacions. Entre el 21 de maig i el 3 de juny es votaran, i es posaran en marxa a la major brevetat possible.A partir d’aquest any, ja no seran només les associacions veïnals (podran seguir participant-hi), sinó que «els rodencs i rodenques, estiguin empadronats o no, posaran sobre la taula les propostes de cara al 2019», segons explicava l’alcalde, Pere Virgili. Enguany s’han obtingut 12 propostes, però s’espera que la participació, l’any vinent, sigui major.Les propostes d’enguany es podran fer els mesos de juny i de juliol i les podran realitzar els majors de 16 anys, mentre que les votacions es faran a l’octubre, i només les podran realitzar els empadronats a Roda de Berà. Virgili detallava, a més, que s’ha de tenir en compte que «siguin projectes viables, legals, sostenibles en el temps, que no impliquin contractació de personal, que siguin competència de l’Ajuntament (no val demanar un institut nou o un baixador a la platja, ja que són competència de Generalitat i Estat, respectivament) i que vagin acompanyats de les dades identificatives de qui ho proposa».D’entre totes les escollides, cada persona haurà de votar tres propostes, i es podrà fer via presencial o online. Virgili es mostrava molt feliç amb aquest nou projecte, ja que «avui és un dia important per a Roda de Berà perquè fem un gran salt democràtic». Per a ell, a més, la partida de 120.000 euros és «molt important, ja que és gairebé un 1% del pressupost i, a més, està al nivell d’altres municipis, com ara Cambrils».