La calamarsa tenyeix de blanc Valls

La carretera entre els Rojals i Rojalons també s'ha vist afectada

#Granizo en #AP2 entre Montblanc y EL Pla. Nuestras máquinas quitanieves trabajan en la zona.

Accidente en km 198 ->Zaragoza, 1 carril cortado de 2. — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 11 d’abril de 2018

A #Rojals tempesta amb calamarsa. Uns 2 cm de gruix.

Foto de Blasi Caballé pic.twitter.com/e0gQBEILbM — meteoprades (@meteoprades) 11 d’abril de 2018

Aquest dimecres al migdia, els carrers de Valls s'han omplert de calamarsa. Al voltant de les 14 hores, una tempesta ha afectat la capital de l'Alt Camp i altres municipis del voltant. Durant uns minuts, el terra s'ha cobert de blanc, tot i que, poc a poc, les pedres s'han anat desfent. Els Rojals, per la seva banda, ha acumulat 2 cm de gruix a causa d'una calamarsada.Les xarxes socials s'ha omplert de vídeos mostrant la pedregada d'aquest migdia al municipi. La calamarsa també ha afectat l'AP-92 entre Montblanc i El Pla, per la qual cosa les màquines llevaneu estan treballant a la zona.Segons ha informat la Diputació de Tarragona, la carretera TV-7042 entre els Rojals i els Rojalons s'ha vist afectada per la calamarsada i els equips de carreteres estan treballant per netejar la calçada i per garantir la seguretat viària.Des de la nit de dimarts, Catalunya està vivint un temporal amb intenses pluges, vent i un fort onatge a la costa. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències per inundacions Inuncat a diverses zones de Catalunya, a més d'una prealerta per vent.