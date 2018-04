'El Florido pensil' encetarà la Primavera Cultural de Les Borges del Camp

La màgia i el teatre seran els protagonistes en el marc d'aquesta setmana cultural

Actualitzada 11/04/2018 a les 09:40

Les Borges del Camp acollirà aquest diumenge 15 d'abril la Primavera Cultural. Un seguit d'activitats que es faran durant tota la setmana i que té com a objectiu fer arribar la cultura als habitants de la localitat.Els borgencs i borgenques, podran assistir a la representació de l'obra teatral El florido pensil, a càrrec de la companyia Teatr'Era de Castellvell del Camp. Aquesta funció presenta una postguerra de la Guerra Civil Espanyola on l'educació estava sustenta a una ideologia nacional catòlica, sota la dictadura Franquista i on els coneixements s'aprenien a base de memorització. L'obra es representarà a la Sala Parroquial de les Borges del Camp, a partir de les 19 hores.Durant la setmana també hi haurà màgia pels més petits, de la mà del Mag Juan. El dilluns 16 d'abril, a les 17 h, al Centre Cultural Serè. El mateix dia a les 20 h, a borgenca Maria Cinta Aymamí realitzarà una projecció-col·loqui sobre la seva experiència a l'expedició que va fer al cim de l'Aconcàgua, a 6.962 metres d'altitud.