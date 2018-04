El temporal marítim es 'menja' la platja Llarga de Tarragona

Els efectes de la crescuda de les onades s'ha deixat notar a tota la Costa Daurada

Fort temporal de mar a #Calafell. Compartim aquest vídeo que ens ha enviat un veí de la platja de l’Estany-Mas Mel. Hi ha una alerta de Protecció Civil (INUNCAT) per fort onatge, a més de per pluja intensa. Precaució. pic.twitter.com/gVrJXu6vNm — Ajuntament Calafell (@AjCalafell) 11 d’abril de 2018

L'anunciat temporal amb forts vents i onades de grans dimensions s'ha deixat notar les ultimes hores, de manera especial, a les platges de la Costa Daurada.Una de les que ha quedat més afectada és la Llarga de Tarragona, en la qual el mar s'ha 'menjat' bona part de la sorra que hi havia dipositada. A les imatges pot veure's fins i tot com les onades han arribat fins allí on hi ha instal·lades les dutxes.A Calafell, l'aigua ha arribat també fins al passeig marítim, afectant a les platges del municipi. La platja del Francàs també s'ha vist afectada, mentre que l'estanc de peixos situat a l'avinguda Balnerari de Coma-ruga ha augmentat el seu nivell d'aigua.També a Salou l'aigua ha fet estralls a la platja de Llevant, on l'aigua del mar ha cobert pràcticament tota l'extensió de sorra, fins a tocar del passeig Marítim.