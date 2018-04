El cabal ha augmentat considerablement amb el temporal de pluges

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:05

Aquesta tarda, a les 17.36 hores, el riu Gaià ha arrossegat uns 500 metres un cotxe que transitava per un camí rural a l'altura de Montferrí (Alt Camp). El vehicle anava en direcció a Bràfim i en intentar creuar una pista per on passava el riu, s'ha vist arrossegat.Al lloc dels fets, s'ha desplaçat una dotació de Bombers per tal de rescatar el conductor, que ha resultat il·lès. Com a conseqüència del temporal de pluges, el riu Gaià ha augmentat el seu cabal considerablement en poques hores.