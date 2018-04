El CSN atribueix a una «coincidència» l'acumulació d'incidents nuclears a Vandellòs, Ascó i Cofrents

La central de Vandellòs van tenir una fuita el 13 de febrer i va seguir funcionant amb aquell error fins al 2 de març sense ser comunicat

El president del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha considerat avui una coincidència en el temps l'elevat nombre d'incidències nuclears que han tingut lloc en els últims mesos en les centrals de Cofrents (València), Vandellòs ( Baix Camp) i Ascó (Ribera d'Ebre).En una compareixença parlamentària per donar explicaciones d'aquestes incidències a petició dels principals grups de l'oposició, Martí ha reconegut que «és veritat que hi ha hagut moltes incidències recentment», que «s'han agrupat un gran nombre en els últims quatre mesos», però són el «resultat de la conjunció de molts factors» i, segons el seu parer, s'han tallat aviat.El president del CSN ha defensat que les empreses que operen les centrals han informat correctament de les incidències perquè aquest organisme les revisés.La central que més incidents ha acumulat ha estat Cofrents: 10 el 2017 i 3 del començament d'any ençà.En la central tarragonina de Vandellòs, es va produir una fuga en la barra de pressió el 13 de febrer, i la central va seguir funcionant amb aquell error fins al 2 de març sense ser comunicat, han denunciat els portaveus d'Energia del PSOE, Pilar Lucio, i Podem, Josep Vendrell.El portaveu de Podem també ha retret que el CSN tampoc hagi informat de la fuga que hi ha hagut a la central d'Ascó, una altra de les que acumula més incidents.Martí ha respost que el CSN comunica allò que els informen «des de la central» i ha argumentat que hi ha qüestions que per ser «molt tècniques», com l'error de la barrera de pressió a Vandellòs, no s'informa d'elles.