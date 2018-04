Dos accidents a l'AP-2 a Montblanc provoquen rentencions de vuit quilòmetres

Hi ha hagut un ferit lleu per a topada entre un cotxe i un camió

Actualitzada 11/04/2018 a les 16:20

Aquest migdia, al voltant de les 14 hores, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió a l'AP-2 en sentit Lleida, a l'alçada de Montblanc. Aquest ha provocat al principi el tall de la via, tot i que una hora més tard s'ha habilitat un carril a la circulació. A hores d'ara, ja no hi ha cap afectació viària. L'accident ha provocat retencions de vuit quilòmetres a la via. Des del Servei Català de Trànsit han confirmat que en la topada un dels conductors ha resultat ferit lleu però ha rebut l'alta in situ. Al lloc dels fets s'hi ha personat una ambulància del SEM.Mentre que una hora més tard, a les 14.54 hores, un vehicle s'ha sortit de la mateixa via al quilòmetre 197, lloc on s'ha produït el primer incident. En aquest, el conductor també hauria resultat il·lès.