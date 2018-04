Busquen tres homes que van intentar envestir un Mosso durant una persecució a l'AP-7

Els agents van detectar un vehicle amb antecedents i van activar un procediment de tancament de sortides

Actualitzada 11/04/2018 a les 19:18

El passat dimarts 10 d'abril, al voltant de les 13.30 hores, la Unitat Operativa dels Mossos d'Esquadra va detectar a l'àrea de descans del Baix Penedès de l'AP-7 un vehicle relacionat amb furts i robatoris violents. Els agents van intentar aturar el turisme a l'alçada de Torredembarra però aquest va començar accelerar iniciant una fugida i posant en perill la resta de conductors.Arran d'aquests fets, els agents van avisar a la resta de patrulles del territori per tal d'activar un procediment de tancament a les sortides de l'AP-7. El vehicle escàpol va agafar la sortida 34, la qual va cap a la zona industrial de Tarragona, el CIM el Camp i l'Aeroport de Reus. Allí, els ocupants del turisme van detectar retencions a causa del control policial instal·lat i van decidir continuar pel voral, emportant-se la tanca del peatge. El vehicle va seguir la seva fugida i va intentar envestir un dels agents que es trobaven a la sortida 34.Com a conseqüència, el company del Mosso va haver d'utilitzar l'arma reglamentària davant una situació de risc. Els tres ocupants del vehicle van abandonar-lo al voral i van fugir a peu. A partir d'allí, es va iniciar la recerca dels fugitius.Els Mossos d'Esquadra del Baix Camp i Priorat han obert una investigació per esclarir els fets i trobar els ocupants del turisme, que encara no han estat localitzats.