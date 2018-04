Best Hotels prepara el terreny per construir un nou hotel a Cap Salou

El grup preveu aixecar el futur equipament a la zona de l’església de Sant Jordi i ja compta amb el projecte d’urbanització

Actualitzada 10/04/2018 a les 20:04

El grup treballa per elevar a 4 estrelles quatre hotels

El grup Best Hotels ampliarà la seva xarxa a les comarques tarragonines amb la construcció d’un nou hotel, que s’ubicarà a Cap Salou. Encara no hi ha informació sobre les característiques del futur equipament ni de quina categoria serà, però el que sí que té el grup són els terrenys –la zona de l’església de Sant Jordi– i el document que permet urbanitzar aquest àmbit. La zona limita amb la carretera TV-3146 –que uneix Salou i Tarragona per la costa–, la carretera del Far i l’església de Sant Jordi, amb accés a través del carrer del Donzell Marí. La direcció de Best Hotels ha confirmat a Diari Més la intenció de construir aquest nou equipament. «La propietat està treballant perquè el projecte sigui una realitat en pocs anys», asseguren les fonts.Fa anys que el grup disposa d’aquests terrenys i que es treballa per poder-hi construir. Però no ha sigut fins ara que s’ha donat el pas definitiu per fer-ho realitat amb l’aprovació, per part de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Salou en data de 22 de març d’enguany, de la urbanització de l’àmbit d’actuació, el PAU CS-14. «S’ha donat un pas important i ara es començarà a treballar en el projecte hoteler», destaca la direcció de Best Hotels.Abans d’arribar a aquest punt, però, es va haver de treballar, primerament, amb la creació d’un pla especial de protecció de l’àmbit. I és que en la zona on es construirà el futur hotel hi ha un sorral que s’haurà de preservar. A l’àmbit també hi ha un tipus de flor que s’ha de protegir (maresia nana), tot i que en principi aquesta espècia quedaria fora de l’àmbit d’actuació.Ara, i tal com es va informar en la Junta de Govern Local, s’haurà d’aprovar la reparcel·lació dels terrenys abans de poder iniciar les obres.Amb aquest nou equipament, Best Hotels ja comptarà amb tres hotels a la zona de Cap Salou, al costat de Best Negresco i Best Cap Salou. A més, també representarà l’onzè hotel del grup a la capital de la Costa Daurada i el catorzè a les comarques tarragonines, on Best Hotels també disposa d’equipaments hotelers a Cambrils i la Pineda.Cara a aquesta propera temporada, el grup Best Hotels està fent una forta inversió als diversos hotels que té a tota la Costa Daurada. Conretament, s’està treballant per elevar a la categoria de 4 estrelles quatre hotels. És el cas del Best Cap Salou, on s’està treballant, des de finals de 2017, amb la construcció d’una nova zona lúdica. L’espai de lleure s’anomenarà Splash Cap Salou i serà un complex de piscines amb tobogans, a més d’una zona de relax i hamaques. La cadena també ha realitzat una reforma integral del Best Marítim (Vilafortuny-Cambrils), on ha creat nous espais, com la zona spa amb piscina, sauna, bany turc i una sala fitness, així com un Premium lounge. També s’han fet reformes al Best Sant Diego, on s’han renovat les habitacions, s’han incorporat novetats tecnològiques i s’ha estrenat un espai gastronòmic. Finalment, al Best Da Vinci, el grup hoteler ha millorat les habitacions i ha incorporat un parc infantil.