150 euros pels nadons de l'Albiol nascuts el 2017

L'Ajuntament de l'Albiol lliurarà aquest diumenge un xec pels infants nascuts al darrer any

Actualitzada 11/04/2018 a les 10:24

L'Ajuntament de l'Albiol, com cada any, entregarà aquest diumenge a les 12.15 h un xec a tots els nadons que hagin nascut l'any 2017 a la vila.Aquesta vegada seran dos nadons els afortunats de rebre aquest xec. Un nen que es diu Aday, nascut el 27 d'agost del 2017, i una nena de nom Esperança, que va néixer el 26 de novembre del 2017. L'acte es realitzarà a la sala Joan de Martorell de les Oficines Municipals a Masies Catalanes. A més, paral·lelament al xec, l'Ajuntament obsequia els infants amb un cabirol de peluix que dins està ple d'herbes aromàtiques i en escalfar-lo al microones desprèn aromes que ajuden a relaxar els infants.Aquest és el segon any que s'entreguen els xecs nadó, una iniciativa engegada per ajudar a les famílies de l'Albiol. L'any 2017 es van lliurar 6 xecs nadó de 150 euros cadascun, pels infants nascuts el 2016.