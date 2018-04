Se surt de la via en triplicar la taxa d'alcoholèmia al Morell

El conductor circulava amb una camioneta fent ziga-zagues

Actualitzada 10/04/2018 a les 14:09

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat diumenge, un home de 58 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol.Els fets van succeir diumenge a la tarda a l’A-27, a l’altura del punt quilomètric 10,8 al seu pas pel Morell (Tarragonès), quan la policia va rebre avís que hi havia una camioneta circulant fent ziga-zagues per l’autovia i que possiblement havia provocat un accident.Immediatament, una patrulla va desplaçar-se al lloc on van localitzar una camioneta fora de la via, amb dues de les rodes enfonsades al fang del voral. El conductor, que havia resultat il·lès, encara es trobava a l’interior de la cabina.Tot seguit, la patrulla va comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. En sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia va donar 0,84 mg/l, superant en tres vegades la taxa màxima permesa.Per tot això, els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’ alcohol.El detingut ha passat avui davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.