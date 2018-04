Salou tira endavant un reglament per impulsar la participació ciutadana

El document, aprovat inicialment, pretén crear polítiques i espais per escoltar l’opinió dels veïns

Actualitzada 09/04/2018 a les 20:20

El ple de l’Ajuntament de Salou ha donat llum verd al Reglament Municipal de Participació Ciutadana, un document que té l’objectiu d’impulsar espais per a la participació ciutadana en la presa de decisions de futurs projectes. El reglament va ser aprovat inicialment en la sessió plenària celebrada ahir amb un total de 12 vots favorables (els del govern CiU i PSC). Cs i Guanyem es van abstenir, mentre que els regidors del PP i ERC hi va votar en contra.L’alcalde Pere Granados va remarcar que «és un reglament que té un objectiu clar, que és impulsar polítiques i espais de participació tot obrint procediments d’informació i participació ciutadana que ens han d’ajudar a la presa de decisions valorant aquells reptes i demandes de la societat». A més, afegia que «la voluntat del govern amb aquest reglament és donar mitjans perquè el ciutadà col·labori i sigui més protagonista d’allò que l’Ajuntament tira endavant, i això vol dir elevar la qualitat democràtica del municipi».Per la seva banda, la regidora de Participació, Júlia Gómez, va expressar la seva satisfacció «per aquesta eina que servirà per posar en marxa un municipi que dóna més veu i valor a la ciutadania», i va donar les gràcies a tots els grups municipals de l’oposició que han «col·laborat amb les seves aportacions». Tot i això, va lamentar que aquests, finalment, no hagin donat el seu vot a favor «havent-hi un alt grau de consens en tot l’articulat».Pel que fa a les mocions presentades en el ple d’ahir, els grups municipals del govern (CiU i PSC) van reclamar al govern de l’estat el compliment de tots els compromisos pendents en relació a la xarxa ferroviària del Corredor Mediterrani a Salou i al territori. Una moció que es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC, i Guanyem; amb les abstencions de Cs, i PP.D’altra banda, el grup municipal Cs presentà una moció per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Aquesta va comptar amb els vots a favor de Cs, PP, PSC, l’alcalde Pere Granados, i els regidors Jesús Barragán, i Júlia Gómez; i va comptar amb els vots en contra d’ERC, Guanyem, i la regidora Martina Fourrier. Els regidors Marc Montagut, Benet Presas, i Ramón Pascual s’hi van abstenir.El grup de Cs també va presentat una moció sobre l’ocupació il·legal d’habitatges al municipi de Salou, la qual es va votar en contra amb els vots de CiU, PSC, ERC, i Guanyem; i amb els vots favorables de Cs i PP.Finalment ell grup d’ERC-AM, juntament amb els regidors Martina Fourrier, Benet Presas, Marc Montagut, i Ramon Pascual, van presentar una moció per a la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol, la qual es va votar a favor per part d’ERC, Guanyem, la regidora Martina Fourrier i Maria José Rodríguez, els regidors Marc Montagut, Benet Presas i Ramón Pascual.