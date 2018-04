Salou correrà la cursa 5k de la Mitja Marató contra la violència masclista

L’esdeveniment tindrà lloc el proper 14 d’abril

Actualitzada 10/04/2018 a les 15:29

La cursa 5K de la Mitja Marató de Salou, que tindrà lloc el proper 14 d’abril, es dedicarà enguany a la lluita contra la violència masclista. Així ho ha informat la regidora de Benestar i Serveis Socials de l’Ajuntament salouenc, Estela Baeza, qui creu que l«a plataforma que ofereix Mitja Marató & la 5K de Salou és ideal per dur a terme accions transversals de conscienciació entre diferents departaments contra la violència masclista». Aquesta acció es realitzarà al marge de les que es realitzen la resta de l’any.Prèviament al tret de sortida de la cursa, l’Ajuntament de Salou traurà una lona amb el lema "Salou diu no a la violència masclista" per tal de fer visible el missatge que vol transmetre la 5K. La cursa iniciarà a les 18h davant el monument de Jaume I, passant posteriorment pel Passeig Jaume I, carrer de Carles Buïgas i carrer de Brussel·les, fins recórrer de nou el Passeig Jaume I. L’itinerari finalitzarà en arribar a la meta situada al mateix punt de sortida.Les inscripcions es podran fer via online o presencialment a la botiga La Roca Foradada i a Decathlon Vilaseca, de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20h. Els interessats es poden apuntar fins el dilluns 9 d’abril a les 23:59h o fins arribar al màxim d’inscrits.