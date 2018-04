Riudecanyes es prepara per l'11a edició del Tastaverd

L’esdeveniment es va suspendre fa dues setmanes a causa de la pluja

Actualitzada 10/04/2018 a les 15:06

El Tastaverd arriba aquest dissabte 14 d’abril a Riudecanyes plena d’activitats per a tots els públics, després que fos suspès ara fa dues setmanes arran de la pluja caiguda.Així, aquest dissabte de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre, La Fira dels Sentits, com també es coneix al Tastaverd, mobilitzarà a milers de persones. L’objectiu de l’esdeveniment és promoure els valors de l’agricultura tradicional i ecològica i els seus productes, reivindicar la tasca de les persones que treballen la terra i donar la importància que es mereix als oficis antics i treballs artesanals a través dels diverses activitats que s’organitzen.El Tastaverd oferirà als assistents una mostra d’oficis relacionats amb la tradició rural, paradetes artesanes pels carrers, una exposició dels pintors de la Baronia, tallers diversos, un photocall de superherois, un tast d’oli, espectacles de carrer, una pista slot, jocs tradicionals, elements de reciclatge o una exposició i mostra de còmics perquè enguany, precisament, l’ambientació del Tastaverd gira al voltant del còmic. D'altra banda, el Tastaverd també comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica en què els assistents podran o bé conèixer els diferents restaurants de Riudecanyes o tastar àpats com la clotxa o la llonganissa amb pa torrat a la pista de l’Eura.Altres activitats que caldrà gaudir seran la representació musical del Grup de Teatre Les Glaneres, a les 12.00h i a les 17.00h; o l’espectacle de Fi de Festa a càrrec de la Xaranga Ebreband, a les 21.00h. El Tastaverd és una realitat gràcies a la feina de preparació que fan, durant tot l’any, els veïns i les associacions del municipi conjuntament amb l’ajuntament.