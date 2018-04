PIMEComerç Tarragona, l'Ajuntament d'Altafulla i ATECA presenten la Taula de Comerç del Baix Gaià

Es tracta d’una eina transversal, integral i conjunta d’organitzacions públiques i privades

Actualitzada 10/04/2018 a les 15:50

Aquest matí l’alcalde accidental d’Altafulla, Pere Gomés; el regidor de Comerç, Jaume Sànchez; el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, i el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) han presentat, a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, la Taula de Comerç del Baix Gaià.Es tracta d’una eina transversal que pretén aglutinar administracions públiques i organitzacions privades amb l’objectiu d’analitzar la situació del comerç dels municipis del Baix Gaià amb la participació de tots aquests agents que actuïn per millorar-la i avaluar els possibles projectes conjunts per incentivar el comerç i al mateix temps, promocionar el turisme, l’economia i el desenvolupament local.Aquest anàlisi ha de determinar els aspectes en què s’ha de treballar de manera transversal, integral i conjunta per tal de desenvolupar el projecte Comerç del Baix Gaià, on les associacions i organitzacions públiques i privades i PIMEComerç coordinaran i en donaran vida.Està previst pel divendres 20 d’abril, el desenvolupament de la I Taula de Comerç del Baix Gaià que se celebrarà a l’Ajuntament d’Altafulla, de 9:30 a 13:30h. Per aquesta primera edició, s’hi ha convocat a tots els ajuntaments i associacions de comerciants i empresaris del Baix Gaià, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal i altres convidats com la Cambra de Comerç i el Departament de Turisme de la Generalitat.