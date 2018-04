La prova de sirenes d'alerta química finalitza satisfactòriament

El 112 rep un total de 120 trucades en relació al simulacre

Actualitzada 10/04/2018 a les 13:16

La prova de sirenes d'avís a la població per risc químic ha finalitzat satisfactòriament, sense cap incidència remarcable. Cada sis mesos Protecció Civil posa a prova la xarxa de sirenes d'alerta química, amb un total de 83 sirenes ubicades en 37 municipis de Catalunya. Gairebé la meitat -38 sirenes- es troben en territori tarragoní, en punts estratègics com els polígons petroquímics nord i sud, i al port de Tarragona. Les sirenes, que formen part de la xarxa d'alarmes adscrites al Plaseqcat, han sonat al llarg del matí, de forma seqüencial, des de les 10 i fins les 12.50. Com passa habitualment, el so de les sirenes ha posat en alerta molts catalans. El 112 ha rebut un total de 131 trucades vinculades al simulacre, la immensa majoria -en concret, 98- al Camp de Tarragona, la qual cosa evidencia que és territori especialment sensibilitzat en el risc químic.