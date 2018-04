La Policia Local  de Roda recapta 600 euros contra el càncer infantil

Els diners s’han aconseguit amb la campanya Escuts Solidaris, que ha posat a la venda un escut que combina la insígnia policial amb l’etiqueta #pelsvalents

Un total de 600 euros és la suma de diners que ha aconseguit recaptar la Policia Local de Roda de Berà per a destinar-la a una finalitat solidària: la lluita contra el càncer infantil i contribuir a la investigació que es duu a terme des de la pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu. Els diners s’han recaptat a través de la campanya ‘Escuts Solidaris’, a la qual el cos es va sumar el passat desembre.En el marc de la campanya s’han posat a la venda uns escuts de tela negra brodats amb fil daurat que combinen la insígnia de la policia, en aquest cas de Roda de Berà, amb l’etiqueta #pelsvalents, la qual identifica la lluita dels infants contra aquesta malaltia. Gràcies a la seva venda, la Policia Local de Roda va fer una donació ahir dels 600 euros recaptats fins el moment.Els escuts encara es poden aconseguir per 4 euros a les dependències de la Policia Local, a l’Ajuntament i a la Biblioteca Municipal. A més a més, durant la Diada de Sant Jordi totes aquelles persones que vulguin el seu escut podran comprar-lo a la paradeta d’intercanvi de llibres que la Biblioteca Municipal muntarà a la plaça de la Sardana.La campanya va estar impulsada inicialment per les policies locals de Caldes de Malavella, Hostalric i Sant Celoni, i van ser moltes, com la de Roda de Berà, que s’hi van voler sumar.