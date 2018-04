Èxit de públic al PrimaverArt del Morelll

Tot i la pluja, la quarta mostra d'arts escèniques ha omplert els carrers de la vila amb més de 2.000 visitants

El Morell va acollir aquest cap de setmana el PrimaverArt. Encara que la pluja era una de les principals amenaces, aquesta quarta mostra d'arts escèniques pel carrer es tanca amb una gran assistència de visitants.Els carrers de la vila es van omplir de gom a gom tant dissabte com diumenge. El circ, el teatre, la música i la dansa eren els protagonistes del Morell on van assistir més de dos milers de persones, tenint en compte els habitants de la localitat, és una gran afluència de gent en un cap de setmana que va acollir un total de quinze espectacles. Els espectacles amb més afluència han estat; Femmes, que s'estrenava a Catalunya i on quatre àvies revolucionàries avalotaven els carrers, Adoro, on dos clowns feien acrobàcies, música i confeti a l'escenari de la plaça Francesc Macià, Mulïer, una dansa sobre xanques que es va traslladar a un espai tancat per la pluja i finalment diumenge, The Incredible Box que va cloure el festival amb show on el públic no va parar de riure. Com a novetat d'enguany, l'espai de Food Trucks al pati del Centre de Dia, va habilitar un mercat d'artesania.L'organització subratlla que tot i el risc de pluja i que el pressupost no s'ha ampliat respecte de les edicions passades, la participació ha augmentat. Des de la Regidoria de Cultura, Festes i Joventut del Morell, diuen que aquest èxit és per la feina i dedicació durant mesos i l'aposta comunicativa.Ja es tenen dates pel PrimaverArt de l'any que ve que serà del 26 al 28 d'abril del 2019.