Els Mossos d'Esquadra es trobaven fent un control a la sortida 34

Actualitzada 10/04/2018 a les 20:51

Aquest migdia, els Mossos d'Esquadra es trobaven fent un control a la sortida 34 de l'AP-7, a l'alçada de la Canonja, quan un cotxe ha fet cas omís a les indicacions dels agents.Els Mossos d'Esquadra al veure que el vehicle voliar escapar-se, han reaccionat amb un tir a l'aire per tal d'evitar la seva fugida per la sortida que va cap a la zona industrial de Tarragona, el CIM el Camp i l'Aeroport de Reus.Fonts policials asseguren que no hi ha hagut cap ferit ni s'ha produït cap detenció.