Els Bombers han treballat per ventilar la zona afectada

Actualitzada 10/04/2018 a les 18:09

Aquest migdia, al voltant de les 13 hores, s'ha produït un incendi en un restaurant de la plaça del Blat de Valls. Concretament, ha cremat una safata de menjar que es trobava dintre del forn de l'establiment.El foc ha provocat molt de fum, per la qual cosa dues dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat per ventilar la zona. No hi ha hagut cap ferit ni s'han hagut de lamentar més danys materials.