Unes 1.500 persones han gaudit de les 13es Jornades de Màgia Impossible de la Canonja

Les jornades, celebrades aquest cap de setmana, han comptat amb una varietat d’espectacles per a tots els públics

Actualitzada 09/04/2018 a les 15:21

Prop de 1.500 persones han gaudit, aquest cap de setmana, de les 13es Jornades de Màgia Impossible de la Canonja, que ha ofert espectacles familiars per a totes les edats. El plat fort i el que ha comptat amb més assistent ha estat l’espectacle de Jorge Blass, que dissabte a la nit va captivar a 500 persones.La Gran Gala Internacional de Màgia del divendres també va reunir grans mags d’arreu del món com Gisell (Perú), Riversson (Madrid), Adrian Conde (Argentina) i la companyia catalana Set de màgia. Unes 400 persones van gaudir d’aquest esdeveniment carregat de grans trucs.El primer tinent d’alcalde i regidor de cultura Salvador Ferré, s’ha mostrat satisfet de l’èxit de l’edició d’enguany i de la trajectòria de l’esdeveniment. «La Canonja va ser el primer municipi tarragoní que va organitzar un festival de màgia i la trajectòria de tots aquests anys s’ha de notar d’alguna manera, tot i que l’èxit no només és nostre, sense la col·laboració de la Productora Batall i l’assessorament del Mag Gerard tot això no hagués estat possible». Ferré també ha destacat la bona afluència de públic que van tenir els espectacles matinals més familiars, en principi programats al carrer, i que es van dur a terme a l’escola i al Poliesportiu Municipal a causa del temps.