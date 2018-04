Un sindicat ferroviari assegura que el desmantellament de la línia de Salou seria «un error històric»

Proposa crer una taula de treball cojunta entre les administracions per consensuar la seva continuïtat

Actualitzada 09/04/2018 a les 17:47

El sindicat ferroviari d’UGT Tarragona i les seccions sindicals d'UGT ADIF i Renfe han enviat un comunicat a diferents administracions expressant el seu posicionament «en contra del desmantellament de l'actual línia del ferrocarril al seu pas per Salou-Cambrils-Mont-roig-L'Hospitalet de l'Infant».Segons el sindicat, l'entrada en funcionament de la variant es «farà en els pròxims mesos» i això provocarà que «deixin de circular trens per l'actual traçat» i que, finalment, aquest es desmantelli. Per això, proposa crear una taula de treball conjunta entre les administracions locals, autonòmiques i estatals afectades per consensuar la continuïtat de l'explotació de l'actual línia mitjançant «un Tren-Tram o similar i que s'integri urbanísticament atenuant o eliminant les barreres».Al document enviat a les administracions, considera que «no s'està oferint ni a curt i a mig termini cap alternativa real al tancament de l'actual línia de ferrocarril» que permeti una mobilitat sostenible. Per la qual cosa, entenen que el desmantellament de la línia seria «un error històric».L’entitat també sol·licita la paralització del desmantellament i que es garanteixi la continuïtat del servei fins que acabin els estudis de viabilitat de la Generalitat de Catalunya per veure «com es pot reutilitzar la línia i el seu cost en comparació al desmantellament total i la posterior construcció d'un tramvia».A més, demana que la Generalitat «sol·liciti el traspàs de l'actual tram Salou-Cambrils-Mont-roig-l'Hospitalet de l'Infant» i que ADIF i Renfe continuï el manteniment de les infraestructures i la seva explotació.Finalment, sol·licita la intervenció del Síndic de Greugues i dels organismes de la Unió Europea per aturar el desmantellament, sense descartar possibles accions legals.