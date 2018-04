Salou definirà el model de mobilitat amb la redacció d'un pla director

El document serà la base de futures actuacions, en les quals es vol prioritzar el vianant i reduir el transport privat

Salou ha decidit posar ordre a les accions en matèria de mobilitat i ho farà a través d’un pla director, «un document pioner, que ara no tenim i que permetrà englobar el model de mobilitat de la ciutat, amb la mirada posada en el futur», explica el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González. Un model que anirà encaminat cap a la prioritat dels vianants i la seva seguretat, la reducció del vehicle privat al centre del municipi i la creació d’aparcaments dissuasius.Des de fa deu anys, el municipi compta amb un pla elaborat per Policia Local i Generalitat, «però està centrat en la seguretat i sinistralitat dels vianants», recorda González. Aquest nou document, en canvi, tractarà el model de mobilitat en el seu sentit més ampli, tant pels vianants, com els vehicles privats, passant per les bicicletes, el transport públic i de mercaderies i, a més, es tindrà en compte les diferències que es produeixen en mobilitat entre el període d’hivern i estiu.Concretament, s’analitzaran aspectes com l’amplada de les voreres, els trams exclusius per a vianants i els carrils bici, la seva amplada i les discontinuïtats en aquesta xarxa. El pla també analitzarà l’estat, accessibilitat i disponibilitat d’informació del transport públic. Un dels punts forts serà l’aparcament, amb un inventari del nombre de places disponibles per a turisme i motocicletes i anàlisi de la rotació de vehicles, a més de tractar la mobilitat de mercaderies. «Actualment ja s’han fet i s’estan fent actuacions, però amb aquestes dades sobre la taula, tot tindrà coherència i serà la base de les futures accions», destaca el regidor, que calcula que el nou pla tindrà vigència durant 10 anys.De moment, l’Ajuntament ha obert la licitació per contractar l’empresa que redactarà el pla per 120.375,64 euros (IVA inclòs) i amb un termini de 18 mesos. Quant a la seva redacció, es realitzarà en sis fases i es farà de forma transversal, «ja que tot allò que té a veure amb mobilitat, també afecta, per exemple, a urbanisme», afegeix González. En la primera, es procedirà a recollir tota la informació de la situació actual. En la segona fase, es procedirà a analitzar les dades obtingudes, mentre que en la tercera es farà una modelització del sistema de mobilitat. Serà en la quarta fase que s’obrirà un procés de participació ciutadana, on es posaran de manifest els punts forts i febles del sistema plantejat. En aquest sentit, i tal com explica el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, «es faran enquestes tant a veïns de Salou, com gent que hi ve a treballar com també a turistes. Ens interessa conèixer tots els punts de vista». A continuació, es faran les propostes d’actuació finals i, en la sisena fase, es tramitarà el document.El pla parteix de la realitat del municipi, amb voreres i calçades estrets i amb el futur eix cívic sobre la taula. «És un pla a llarg termini, així que hem de tenir en compte el desmantellament de les vies, la nova estació de tren de PortAventura i la futura estació d’autobusos al seu costat», diu González, que afegeix: «És un document molt ambiciós i ampli que permetrà fer un estudi exhaustiu».