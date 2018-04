Les II Jornades gastronòmiques d'interior de Vandellòs reparteixen uns 900 tastets

Fins el 22 d'abril, els establiments participants oferiran menús especials

Al voltant de 900 tastets és el que van servir en total ahir diumenge, 8 d’abril, a Vandellòs, la Cooperativa Agrícola de Vandellòs i els nou establiments que participen en les II Jornades gastronòmiques d’interior, organitzades per la Regidoria de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta xifra representa un èxit, tenint en compte les males condicions meteorològiques, que van obligar a celebrar la Diada inaugural de les Jornades al pavelló poliesportiu del poble, en lloc de fer-ho a la Plaça Drs. Gil-Vernet, tal com estava previst.Els nou establiments seguiran fins al 22 d’abril participant en les jornades, a un preu de 2 euros (6 són de l’Hospitalet de l’Infant: Deviteca Botiga de menjars, La Perla Negra, Le P’tit Normand, Pizzeria Amalfi, Restaurant de l’Hotel Sancho i Restaurant Nàutic; 2 són de Masboquera: Casal de Masboquera Paco Boix i El Rebost de la Nuri; i un de Pratdip: La Cuina d’en Carlos).Fins al 22 d’abril, els establiments oferiran menús especials a uns preus que oscil·len entre els 9 i els 35 euros. Aquests menús tenen com a ingredients principals productes i plats de la terra, com ara porc senglar, arròs de tros, ceps, fruits secs, calçots, cargols, carxofes, peus i galtes de porc, etc.