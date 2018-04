L'Ajuntament de Torredembarra busca gerent

Aquesta nova figura ha de millorar l’organització municipal

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra, del 28 de març de 2018, va aprovar les bases específiques per a un lloc de treball de gerent pel sistema de lliure designació. Aquest sistema també comporta la realització d’un procés selectiu per garantir la publicitat i la concurrència i els principis de mèrit i capacitat. la creació d’aquesta figura ha de millorar l’organització de l’Ajuntament, tal i com ha explicat l’alcalde, Eduard Rovira.L’objectiu fonamental del lloc és impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global. A grans trets, les funcions del gerent són planificar i avaluar l’organització de la gestió municipal i dissenyar, revisar i implementar processos de gestió en les àrees que ho requereixin; coordinar la gestió dels recursos humans municipals; planificar, dirigir i avaluar la gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà; planificar, dirigir i avaluar la implementació de l’administració electrònica en la gestió municipal, i coordinar les direccions de les regidories de Govern i els serveis, entre d’altres.A més dels requisits habituals en els processos selectius de personal de l’administració pública, cal estar en possessió de títol universitari de llicenciatura o grau. Els criteris d’avaluació es basaran en els mèrits i les aptituds. Pel que fa als mèrits, es puntuaran un seguit de criteris com ara l’experiència professional a l’administració pública local o en d’altres administracions, així com l’experiència professional en tasques directives en l’àmbit privat, la formació universitària jurídica, econòmica i en administració i direcció d’empreses o postgraus, entre d’altres. Per a valorar les aptituds, els i les aspirants que superin la fase d’acreditació de mèrits hauran d’aportar una memòria explicativa d’un projecte de desenvolupament de les funcions de gerència i també es mantindran entrevistes personal entre els que hagin obtingut millor puntuació en la valoració de la memòria.El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al BOPT. Les bases específiques es poden consultar aquí