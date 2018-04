L'acusat d'assassinar una dona a Valls admet els fets i diu que va tenir un «arravatament»

El processat diu que van discutir, que es van agredir i que després només recorda veure la dona estesa a terra en un toll de sang

Actualitzada 09/04/2018 a les 13:27

L’acusat de matar una dona que exercia la prostitució a Valls l’abril del 2016 ha reconegut els fets en el judici que ha començat aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona. Iulian S.O., de 41 anys, ha explicat que s’havia enamorat de la víctima i que ell li havia demanat que abandonés la prostitució per iniciar una relació amb ell. Segons ha explicat davant el jurat popular, la matinada del 24 d’abril, després de mantenir relacions sexuals, van discutir perquè ella no li deixava veure les fotografies del seu telèfon mòbil. El processat ha afirmat que va estirar els cabells de la víctima i que ella li va propinar una forta bufetada que li va trencar les ulleres. Després, ha dit, només recorda que ella estava estesa a terra en un toll de sang i que ell tenia un ganivet a la mà. L’home ha declarat que va perdre el control, que va tenir «un arravatament» i que n’està «molt penedit». De fet, ha defensat que mai no havia pensat en matar-la. Tot seguit, l’home va anar a la comissaria de la Policia Local de Valls a confessar els fets.La fiscalia sol·licita una pena de 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria, mentre que la defensa reclama l’absolució o una condemna de dos anys per homicidi amb l’eximent de consum d’alcohol. El processat ha explicat que aquell dia van consumir tres ampolles de vi i que la dona li havia demanat 500 euros per passar plegats gairebé 24 hores.